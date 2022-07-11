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Анна Нетребко в нетрезвом виде раскритиковала подписчиков

Оперная певица Анна Нетребко в нетрезвом виде раскритиковала своих поклонников

Фото: Ситдиков / РИА Новости

50-летняя российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко, будучи в нетрезвом виде, обратилась к своим поклонникам в социальной сети и обозвала их. Своими мнением артистка поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сообщает Teleprogramma.pro.

Певица, которая сейчас выступает с гастролями в Италии, после одного из концертов опубликовала видео с прогулки с мужем и друзьями, в котором поведала, что употребила алкоголь.

«Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — рассказала артистка, после чего ее супруг заявил, что поклонники Нетребко в социальной сети не оценят подобного признания и напишут, что она пьяна. «Долбоящеры», — добавил муж певицы.

На это отреагировала сама Нетребко, обозвав свою аудиторию: «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!»

В начале июня стало известно, что певица не планирует давать концерты в России. Ранее в Новосибирском театре оперы и балета отменили концерт певицы Анны Нетребко из-за ее позиции по Украине.

Синдром отмены: Россия
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Анастасия Астахова
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