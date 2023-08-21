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10:56, 21 августа 2023Россия

Площадь пожара на складе под Москвой резко увеличилась

МЧС: площадь пожара на складе под Москвой достигла трех тысяч квадратных метров
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Площадь пожара на складе в подмосковном Богородском городском округе достигла трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника агентства, к тушению пожара привлечены более 130 человек. Также в ликвидации задействованы 38 единиц техники, в том числе авиация.

"К тушению пожара привлечены вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра", — пояснил он.

Утром 21 августа МЧС России сообщило о пожаре в Подмосковье. По данным министерства, огнем охвачено две тысячи квадратных метров. По словам спасателей, загорелись находящиеся на складе лакокрасочные изделия.

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    Алан Босиков
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