Площадь пожара на складе под Москвой резко увеличилась

МЧС: площадь пожара на складе под Москвой достигла трех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в подмосковном Богородском городском округе достигла трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника агентства, к тушению пожара привлечены более 130 человек. Также в ликвидации задействованы 38 единиц техники, в том числе авиация.

"К тушению пожара привлечены вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра", — пояснил он.

Утром 21 августа МЧС России сообщило о пожаре в Подмосковье. По данным министерства, огнем охвачено две тысячи квадратных метров. По словам спасателей, загорелись находящиеся на складе лакокрасочные изделия.