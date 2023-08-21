Украина пригрозила запретить въезд хасидам

Киев допустил ограничение въезда хасидам из-за депортации украинцев из Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может запретить въезд хасидам в Умань в случае продолжения депортации украинцев из страны. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Корнийчука, украинские власти «не потерпят унижения своих граждан при въезде в Израиль». Он назвал немыслимым тот факт, что Киеву «нужно приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и с огромными логистическими усилиями», тогда как «израильское правительство оскорбляет» граждан Украины.

Корнийчук призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратить внимание на сложившуюся ситуацию. До этого посол в интервью Liga.net, также заявил, что «Израиль высылает каждого десятого украинца, прибывающего в аэропорт Бен-Гурион». При этом глава МВД Израиля Моше Арбель отверг эти обвинения. По его словам, страна «с радостью принимает туристов из разных стран».

Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают отмену безвизового режима с Израилем из-за отсутствия помощи Иерусалима Киеву в ходе конфликта. Также в Киеве хотят исключить Израиль со встреч формата Рамштайн за недружественные действия по отношению к Украине.