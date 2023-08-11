Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 11 августа 2023Бывший СССР

Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз

Kyiv Post: Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ

Фото: Ammar Awad / Reuters

Украинские власти рассматривают отмену безвизового режима с Израилем из-за отсутствия помощи Иерусалима Киеву в ходе конфликта, сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Также в Киеве хотят исключить Израиль со встреч формата Рамштайн за недружественные действия по отношению к Украине и пророссийскую позицию на международной арене.

По словам источника издания, в Киеве опасаются, что сведения, получаемые Израилем в ходе встреч формата Рамштайн, могут передаваться в Россию.

В июле президент Украины Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны. При этом, по словам Зеленского, Киев очень заинтересован в сохранении тесных взаимоотношений между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 7 лет судов. Из-за чего распался звездный брак?

    На Украине пообещали использовать ATACMS и Taurus только на территории страны

    Незаконно регистрирующих украинцев на Донбассе членов московской банды задержали

    67-летняя актриса стала лицом бренда Zara

    Банк России оценил риски финстабильности из-за ослабления рубля

    Кандидат в президенты США одобрил удары дронами по наркокартелям

    Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз

    Мадонна решила избавиться от семейной винодельни

    Центробанк назвал реальный уровень снижения курса рубля

    Власти ФРГ попросили производителя ракет Taurus ограничить их радиус действия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости