Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз

Kyiv Post: Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ

Украинские власти рассматривают отмену безвизового режима с Израилем из-за отсутствия помощи Иерусалима Киеву в ходе конфликта, сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Также в Киеве хотят исключить Израиль со встреч формата Рамштайн за недружественные действия по отношению к Украине и пророссийскую позицию на международной арене.

По словам источника издания, в Киеве опасаются, что сведения, получаемые Израилем в ходе встреч формата Рамштайн, могут передаваться в Россию.

В июле президент Украины Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны. При этом, по словам Зеленского, Киев очень заинтересован в сохранении тесных взаимоотношений между странами.