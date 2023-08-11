Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз
Kyiv Post: Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ
Украинские власти рассматривают отмену безвизового режима с Израилем из-за отсутствия помощи Иерусалима Киеву в ходе конфликта, сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
Также в Киеве хотят исключить Израиль со встреч формата Рамштайн за недружественные действия по отношению к Украине и пророссийскую позицию на международной арене.
По словам источника издания, в Киеве опасаются, что сведения, получаемые Израилем в ходе встреч формата Рамштайн, могут передаваться в Россию.
В июле президент Украины Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны. При этом, по словам Зеленского, Киев очень заинтересован в сохранении тесных взаимоотношений между странами.