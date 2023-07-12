Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:37, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок ПВО

Президент Украины Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств ПВО

Фото: Ammar Awad / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Касаемо "Железного купола" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны. (...) Месяцы прошли, результата нет», — заявил он. По словам Зеленского, Киев очень заинтересован в сохранении тесных взаимоотношений между странами.

В октябре 2022 года президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что Иерусалим не может поставить Киеву свои системы ПВО из-за секретов, которые не должны попасть не в те руки. В ответ на это украинский посол Евгений Корнийчук заявил, что Украина обратилась к США с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил республике военную помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО

    Названы пять причин несчастливых отношений

    Медведев прокомментировал дебютный выход в полуфинал Уимблдона

    Резкий рост цен на такси объяснили

    Россиянам дали советы по предотвращению появления змей на участке

    Пригожина уличили во лжи из-за данных о количестве сданной «Вагнером» техники

    Бывшего российского полицейского осудят за получение взятки от матери фигурантки

    Ольга Бузова призвала подписчиков чаще рисковать

    Страны-члены НАТО призвали Зеленского остыть после критики альянса

    Женщина явилась на свадьбу бывшего мужа и потребовала алименты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости