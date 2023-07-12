Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок ПВО

Президент Украины Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Касаемо "Железного купола" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны. (...) Месяцы прошли, результата нет», — заявил он. По словам Зеленского, Киев очень заинтересован в сохранении тесных взаимоотношений между странами.

В октябре 2022 года президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что Иерусалим не может поставить Киеву свои системы ПВО из-за секретов, которые не должны попасть не в те руки. В ответ на это украинский посол Евгений Корнийчук заявил, что Украина обратилась к США с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил республике военную помощь.