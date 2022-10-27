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14:41, 27 октября 2022Мир

Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину

Президент Израиля Герцог объяснил невозможность поставок Украине ПВО секретностью

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль не может поставить Украине свои системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за секретов, которые не должны попасть не в те руки. Так отказ объяснил президент Израиля Ицхак Герцог, передает Israel National News.

Герцог отметил, что существуют ограничения, которые не позволяют Израилю поставлять Украине определенные системы ПВО, но вместе с тем указал, что Израиль готов поставлять нелетальные средства.

«Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь», — заявил Герцог в интервью CNN.

Ранее Киев попросил Израиль поставить новое вооружение. Украинская сторона отправила запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, речь идет о системах ПРО «Праща Давида» и «Хец».

Министр обороны Израиля Бени Ганц указал, что страна не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений. Глава ведомства напомнил, что израильские власти поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь.

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Алина Гончарова
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