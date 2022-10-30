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16:02, 30 октября 2022Бывший СССР

Украина попросила США надавить на Израиль из-за поставок оружия

Hill: Киев требует от США надавить на Израиль, чтобы тот предоставил военную помощь

Фото: Baz Ratner / Reuters

Киев обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Украине военную помощь. Об этом заявил украинский посол Евгений Корнийчук изданию The Hill.

По мнению посла, США являются единственной страной, к которой прислушивается Израиль. Авторы материала отмечают, Корнийчук регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет «секретным оружием» в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной поддержки Украины.

Кроме того, украинская сторона хочет, чтобы Вашингтон более тщательно проверил соблюдение Израилем антироссийских санкций. В статье отмечается, что помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг еще в мае встретилась с израильскими чиновниками и предпринимателями, чтобы напомнить им о введенных против Москвы ограничениях.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не может поставить Украине свои системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за секретов, которые не должны попасть не в те руки.

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Варвара Кошечкина
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