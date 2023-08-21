Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:55, 21 августа 2023Культура

Умер ведущий актер столичного театра «Эрмитаж» Шулин

Ведущий актер столичного театра «Эрмитаж» Алексей Шулин умер на 56-м году жизни

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Один из ведущих актеров столичного театра «Эрмитаж», заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни. Об этом в беседе с ТАСС сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин.

«Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», — заявил Левитин.

Прощание с артистом состоится 23 августа. О месте похорон не сообщается.

Как отмечается на сайте театра, Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. Он — выпускник Горьковского театрального училища. В «Эрмитаже» служил с 2007 года и сыграл в десятках спектаклей («Зойкина квартира», «Изверг», «Моя старшая сестра», «Судьба барабанщика», «Кураж» и многие другие). До этого артист работал в Мурманском областном театре драмы, где за 16 лет работы сыграл в более чем 20 спектаклях.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

    Россиянкам перечислили визуально омолаживающие стрижки

    На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

    Литовские фермеры испугались украинского зерна

    Роскомнадзор попытался купить оборудование для контроля связи и не смог

    В Госдуме предложили установить на каршеринге алкозамки

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на работе в салоне красоты

    В России изъяли тысячи бутылок поддельной Pepsi

    У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости