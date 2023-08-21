Умер ведущий актер столичного театра «Эрмитаж» Шулин

Ведущий актер столичного театра «Эрмитаж» Алексей Шулин умер на 56-м году жизни

Один из ведущих актеров столичного театра «Эрмитаж», заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни. Об этом в беседе с ТАСС сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин.

«Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», — заявил Левитин.

Прощание с артистом состоится 23 августа. О месте похорон не сообщается.

Как отмечается на сайте театра, Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. Он — выпускник Горьковского театрального училища. В «Эрмитаже» служил с 2007 года и сыграл в десятках спектаклей («Зойкина квартира», «Изверг», «Моя старшая сестра», «Судьба барабанщика», «Кураж» и многие другие). До этого артист работал в Мурманском областном театре драмы, где за 16 лет работы сыграл в более чем 20 спектаклях.