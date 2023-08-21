Признания задержанного ФСБ за диверсию в Херсоне попали на видео

ФСБ показала видео с признанием задержанного за диверсию в Херсоне

Начало событий в новости ФСБ раскрыла организатора диверсии на железнодорожной станции в Херсоне

ФСБ показала видео с задержанием одного из руководителей Одесской железной дороги, организовавшего диверсию на железнодорожной станции в Херсоне. Видео публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дом и укладывают на пол мужчину. Он говорит, что в феврале 2022 года дал указание на совершение диверсии в Херсоне. Также показаны повреждения, которые получило железнодорожное полотно.

Ранее 21 августа ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины 1961 года рождения. В результате диверсии, организованной им, повреждения получили стрелочные переводы на станции Херсон, из-за чего временно нарушилось снабжение российских войск, участвующих в специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Его фигурант арестован.