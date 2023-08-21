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14:56, 21 августа 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла организатора диверсии на железнодорожной станции в Херсоне

ФСБ задержала руководителя одесской железной дороги за диверсию в Херсоне

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ раскрыли организатора диверсии на железнодорожной станции в Херсоне. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

По подозрению в причастности к преступлению российские спецслужбы задержали одного из руководителей Одесской железной дороги — гражданина Украины 1961 года рождения.

По данным ФСБ, он в феврале 2022 года организовал диверсию на объекте транспортной инфраструктуры с целью подрыва обороноспособности России.

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    Любовь Ширижик
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