Президент Молдавии заявила об угрозе нехватки электричества

Президент Майя Санду: в Молдавии сохраняется риск нехватки электричества зимой

В Молдавии сохраняются риски нехватки электричества в ближайший отопительный сезон. Об этом заявила президент республики Майя Санду, ее цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, последние два зимних сезона из бюджета выделялись «существенные суммы», чтобы компенсировать рост цен на энергоносители и справиться с угрозой дефицита электричества. При этом определенные риски сохраняются — для этого Молдавия намерена подключиться к высоковольтной сети Румынии, добавила Санду.

Чтобы обеспечить страну природным газом и электричеством и покончить с «зависимостью от России» в области энергоснабжения, в стране хотят расширить доступ к большему количеству источников снабжения и инвестировать в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность — таковы приоритеты Молдавии, заявила президент.

В начале марта 2023-го премьер-министр Дорин Речан в эфире телеканала TVR 1 объявил, что страна перестала зависеть от поставок российских энергоносителей. По его словам, в результате этого шага экономика Молдавии пережила энергетический шок, который привел к росту цен. Стране необходимо найти возможности компенсировать нехватку газа и электричества на период адаптации бизнеса, добавил Речан.

К августу в Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса, вызванного дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. С декабря 2022-го Молдавия закупает более 90 процентов электричества у Молдавской ГРЭС (принадлежит российской «Интер РАО»), и лишь 5,5 процента поставок обеспечивает Румыния.