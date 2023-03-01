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22:58, 1 марта 2023Экономика

Премьер Молдавии объявил о независимости страны от российских энергоносителей

Премьер Молдавии Речан заявил, что страна перестала зависеть от российских энергоносителей

Фото: Inquam Photos / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала TVR объявил, что страна перестала зависеть от поставок российских энергоносителей, сообщает ТАСС.

«Мы можем выжить, можем продолжать жить спокойно без газа или электричества из России», — заявил он.

Глава государства уточнил, что это приведет к увеличению цен на энергоносители, при этом выразив уверенность в том, что страна справится с этим. По его словам, необходимо найти возможности компенсировать нехватку газа и электричества на период адаптации бизнеса. Речан добавил, несмотря на то что экономика Молдавии пережила энергетический шок, Кишинев больше не зависит от российских энергоносителей.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) изменил подход к антироссийским санкциям. Отмечается, что Брюссель сместил акцент с принятия новых санкций против России на соблюдение уже введенных ограничений.

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Марина Совина
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