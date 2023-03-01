Евросоюз изменил подход к антироссийским санкциям

Politico: ЕС сместил акцент с введения новых антироссийских санкций на соблюдение принятых

Европейский союз (ЕС) изменил подход к антироссийским санкциям, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Брюссель сместил акцент с принятия новых санкций против России на соблюдение уже введенных ограничений. Новый подход обусловлен, прежде всего, давлением со стороны столиц всех стран ЕС (за исключением воинственных Прибалтики и Польши), которые утверждают, что больше нет места для новых санкций против [России]», — говорится в статье.

По данным газеты, дипломаты из дюжины стран Евросоюза утверждают, что санкции в отношении любых импортируемых товаров ударят по блоку больше, чем по России. В частности, они указали на удобрения, редкоземельные металлы, титан и урановые стержни.

При этом отмечается, что ЕС принял уже 10 пакетов антироссийских санкций. которые оказали меньше влияния, чем предполагалось. Уточняется, что в 2022 году стоимость российского экспорта в Евросоюз выросла по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет роста цен на энергоносители и сырье.

Ранее Евросоюз ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули работу российских СМИ, кроме того, меры коснулись российских физ- и юрлиц.

