Девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью в московском каршеринге

Shot: в Москве 10-летняя девочка укололась шприцем в машине каршеринга

В автомобиле службы каршеринга в Москве 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, семья с ребенком взяла в аренду машину каршеринга Belkacar. По прибытии на место ребенок, выходя из машины, почувствовал укол в ноге. Оказалось, что из заднего сиденья торчала игла со шприцем, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.

Родители срочно отвезли дочь в больницу, сдали анализы и сообщили о происшествии в полицию. Жидкость из шприца отправили на экспертизу.

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