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10:02, 11 августа 2023Россия

Один из самых ядовитых пауков залез под подушку и укусил шестилетнего россиянина

На Кубани ядовитый каракурт заполз под подушку и укусил шестилетнего мальчика

В Краснодарском крае каракурт заполз под подушку и укусил шестилетнего мальчика, пока тот спал. Об этом рассказала мать пострадавшего на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 2 августа. Россиянин проснулся в 4 утра с болью в груди и с припухлостью на спине, которую женщина изначально приняла за укус комара. «Попыталась успокоить, но у ребенка началось сильное потоотделение и затрудненное дыхание, резкая боль в животе, пояснице», — написала она.

Осмотрев постель, мать нашла паука, который является одним из самых ядовитых в мире и самым ядовитым из всех пауков фауны России. По дороге в медучреждение у ребенка начали отниматься ноги.

Мальчик пролежал в больнице около недели. Его удалось спасти: яд полностью вышел из организма, сейчас анализы в норме.

Ранее в Подмосковье годовалого ребенка и школьника экстренно госпитализировали после укусов змей. Предварительно, это были гадюки, которые заползли на придомовую территорию.

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    Евгения Куликова
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