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14:15, 9 августа 2023Россия

Годовалого ребенка и школьника госпитализировали из-за укусов змей под Москвой

Под Москвой годовалого ребенка и школьника госпитализировали из-за укусов змей

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Подмосковье годовалого ребенка и школьника экстренно госпитализировали после укусов змей. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, змея укусила годовалого ребенка в деревне Быково в Павлово-Посадском округе, а 15-летнего подростка — в СНТ «Ордынцы» под Подольском.

Рептилии напали на детей, когда те находились на придомовой территории. Годовалого ребенка доставили в токсикологическое отделение городской больницы, школьника поместили в детскую городскую больницу с токсическим эффектом от яда. Предварительно, детей укусили гадюки.

Жители Москвы и Подмосковья этим летом стали чаще встречать змей, их отловом занялись сотрудники экстренных служб. Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором. По его мнению, кто-то занимался отловом змей, а пресмыкающиеся сбежали и ввиду определенных климатических причин начали размножаться.

Так, в июле в Балашихе Московской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи. Месяцем ранее в подмосковном Домодедово четырехлетнего ребенка экстренно доставили в больницу после укуса ядовитой змеи. Змея напала на ребенка на территории СНТ «Лесные Дали», врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

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    Анастасия Шейкина
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