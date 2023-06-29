Под Москвой четырехлетнего ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

Mash: в Домодедово четырехлетнего ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

В подмосковном Домодедово четырехлетнего ребенка экстренно доставили в больницу после укуса змеи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, змея напала на ребенка на территории СНТ «Лесные дали», врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Других подробностей случившегося не приводится.

27 июня сообщалось, что 12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки под Москвой. Это произошло в садовом некоммерческом товариществе «Агат»

Жители Москвы и Подмосковья этим летом стали чаще встречать змей, их отловом занялись сотрудники экстренных служб. Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором.