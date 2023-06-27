12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки под Москвой
В подмосковном Талдомском городском округе 12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По информации издания, это произошло в садовом некоммерческом товариществе «Агат». Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.
Других подробностей происшествия Mash не привел.
Накануне издание Baza в Telegram-канале сообщило, что с начала лета жители Москвы и Подмосковья стали чаще встречать змей. Отловом пресмыкающихся начали заниматься экстренные службы.
Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором.
Специалист напомнил, что такие пресмыкающиеся, как, например, ужи не представляют опасности для людей. При этом Старков добавил, что на территории Подмосковья и некоторых районов Москвы появление популяций змей в силу климатических причин является обычным явлением.