12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки под Москвой

Mash: 12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском горокруге

В подмосковном Талдомском городском округе 12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, это произошло в садовом некоммерческом товариществе «Агат». Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.

Других подробностей происшествия Mash не привел.

Накануне издание Baza в Telegram-канале сообщило, что с начала лета жители Москвы и Подмосковья стали чаще встречать змей. Отловом пресмыкающихся начали заниматься экстренные службы.

Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором.

Специалист напомнил, что такие пресмыкающиеся, как, например, ужи не представляют опасности для людей. При этом Старков добавил, что на территории Подмосковья и некоторых районов Москвы появление популяций змей в силу климатических причин является обычным явлением.