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13:27, 7 августа 2023Россия

Пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи под Москвой

В Балашихе пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи в СНТ

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В Балашихе Московской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Вечером в субботу 5-летнего мальчика в ногу укусила ядовитая змея. Ребенка госпитализировали в реанимацию», — сообщил собеседник телеканала.

Он добавил, что врачи борются за жизнь мальчика. Других подробностей о случившемся пока нет.

Жители Москвы и Подмосковья этим летом стали чаще встречать змей, их отловом занялись сотрудники экстренных служб. Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором. По его мнению, кто-то занимался отловом змей, а пресмыкающиеся сбежали и ввиду определенных климатических причин начали размножаться.

Так, в июне в подмосковном Домодедово четырехлетнего ребенка экстренно доставили в больницу после укуса ядовитой змеи. Змея напала на ребенка на территории СНТ «Лесные Дали», врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

До этого 12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки под Москвой. Это произошло в садовом некоммерческом товариществе «Агат»

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    Анастасия Шейкина
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