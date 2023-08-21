Популярная юмористка с ТНТ опровергла распространенный стереотип о гастролях

Юмористка Мягкова поиронизировала над распорядком дня комиков на гастролях

Популярная российская юмористка, продюсер и звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова опровергла распространенный стереотип о комиках. В посте в своем Telegram-канале она показала, как на самом деле она проводит время на гастролях.

Мягкова опубликовала ролик, в котором показала, как прошел ее день во время рабочей поездки в другой город. На видео она сначала летела в самолете, затем ехала в машине, а затем заселялась в гостиницу. После этого юмористка выступила на концерте и уехала в аэропорт.

«Для тех, кто думает, что гастроли — это чистый кайф, "ты в стольких городах побывала!!!" Вот так я вижу все города», — поиронизировала Мягкова над своим распорядком дня.

Ранее юмористка раскрыла изнанку «Женского стендапа» и гастролей команды проекта. Мягкова рассказала, что на концертах участницы шоу выступают только с теми материалами, которые еще не выходили в эфир.