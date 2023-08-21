Певицу раскритиковали за экстремальный способ похудения

Певицу Кэти Прайс раскритиковали за экстремально низкокалорийную диету

Британскую певицу и телеведущую Кэти Прайс раскритиковали за выбор экстремального способа похудения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летняя знаменитость заявила, что решила сбросить несколько лишних килограммов и выбрала максимально низкокалорийную диету. Она рассказала, что на завтрак может съесть овсянку и выпить чашку кофе, на обед предпочитает рулет из лаваша с мясной или салатной начинкой и карри, а на ужин — рис и что-нибудь сладкое. По словам Прайс, суточная калорийность ее рациона теперь составляет 755 килокалорий.

Такой рацион помогает мне поддерживать дефицит калорий, чтобы при необходимости сбросить несколько лишних килограммов. Детям тоже нравится такая еда! Кэти Прайс

Певица добавила, что ее девятилетняя дочь Банни тоже присоединилась к диетическому питанию.

Поклонники Прайс заявили, что она слишком мало ест, и осудили ее за то, что она поощряет дочь делать то же самое. «Неудивительно, что у детей так часто возникают проблемы, когда вы потворствуете потреблению 800 килокалорий в день!», — написал один пользователь. «Это нехорошо, извините. При таком дефиците калорий вы просто вернете все сброшенное обратно после завершения диеты. Увеличьте количество килокалорий до 1700, занимайтесь спортом и питайтесь здоровой пищей», — добавил другой.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, рекомендуемая суточная норма потребления составляет 2000 килокалорий для женщин и 2500 — для мужчин.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.