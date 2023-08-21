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17:55, 21 августа 2023Забота о себе

Валерий Кипелов раскрыл секрет цветущего внешнего вида

Музыкант Кипелов заявил, что походы за грибами помогают ему сохранить молодость

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рок-музыкант и бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов признался, что сохранить молодость ему помогают многочасовые походы за грибами. Свой секрет цветущего внешнего вида он раскрыл в интервью kp.ru.

65-летний исполнитель заявил, что старается вести активный образ жизни. Спортзал он не любит, но ежедневно, даже на выезде или на гастролях, делает разминку и растяжку, а дома занимается спортом с гантелями. По словам Кипелова, даже на даче он не отказывается от физических нагрузок, для чего оборудовал себе зону с тренажерами.

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Также рок-музыкант для поддержания физической формы и восполнения энергии ежедневно много гуляет. За время прогулки в городе или в лесу он может с легкостью пройти пять-шесть километров.

Походы в лес заряжают — за грибами могу часами ходить, недавно 16 белых нашел. Да и в городе могу часа три гулять по определенному маршруту в парке, иногда с дочерью и внучками

Валерий Кипеловрок-музыкант

Ранее Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста России. Исполнитель поблагодарил фанатов за то, что они высоко ценят его музыкальное творчество на протяжении 43 лет. Также он добавил, что рад, что его музыка находит отклик в сердцах.

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    Наталья Обрядина
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