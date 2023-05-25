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15:24, 25 мая 2023Культура

Валерий Кипелов отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста

Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста, поблагодарив фанатов

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Рок-музыкант и бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов отреагировал на присвоение ему звания заслуженного артиста России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Исполнитель поблагодарил фанатов за то, что они высоко ценят его музыкальное творчество на протяжении 43 лет, а также добавил, что рад, что его музыка находит отклик в сердцах.

«Это не только моя заслуга — также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас. Это коллеги-музыканты, авторы текстов песен, команда группы "Кипелов". Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность», — написал музыкант.

24 мая президент России Владимир Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России.

Валерий Кипелов родился 12 июля 1958 года в Москве. В 1985-м сформировал рок-группу «Ария» вместе с участниками военного ансамбля «Поющие сердца» и являлся ее участником на протяжении 17 лет. В 2002 году артист покинул «Арию» и стал руководителем и вокалистом коллектива «Кипелов». Широкую известность исполнителю принесла песня «Я свободен!» (2003).

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Анастасия Астахова
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