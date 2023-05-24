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15:04, 24 мая 2023Культура

Путин присвоил звание заслуженного артиста России Валерию Кипелову

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России Валерию Кипелову

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту и бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" (...) Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в документе.

Валерий Кипелов родился 12 июля 1958 года в Москве. В 1985-м сформировал рок-группу «Ария» вместе с участниками военного ансамбля «Поющие сердца» и являлся ее участником на протяжении 17 лет. В 2002 году артист покинул «Арию» и стал руководителем и вокалистом коллектива «Кипелов». Широкую известность исполнителю принесла песня «Я свободен!» (2003).

7 января этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении более сотни российских и украинских деятелей культуры. Указ предусматривает блокировку личных активов, а также тех активов, которыми возможно было воспользоваться через третьих лиц.

В перечень был внесен Валерий Кипелов, а также другие артисты, среди которых — Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Василий Вакуленко (Баста).

Ранее стали известны продолжающие работать в России украинские артисты.

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Анастасия Астахова
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