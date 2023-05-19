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11:29, 19 мая 2023Культура

Названы продолжающие работать в России украинские артисты

Украинские артисты Крутой, Серов, Костюшкин и другие продолжили работать в России
Игорь Крутой и Александр Серов

Игорь Крутой и Александр Серов . Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Названы продолжающие работать в России украинские артисты. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди звезд, которые проживают в России и продолжают заниматься в стране творческой деятельностью, — уроженец украинского города Гайворон музыкальный композитор Игорь Крутой, получивший звание народного артиста РФ в 1996 году.

В список продолжавших работу в стране украинских исполнителей также вошел автор хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов, обладающий в России званием народного артиста. Этим летом у певца запланировано несколько сольных концертов в российских городах.

Украинский музыкант и участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко родом из Одессы. Артист продолжает находиться в составе музыкального коллектива, выступая по России в составе группы и выпуская сольные треки.

Бывший участник коллектива «Чай вдвоем» Стас Костюшкин также родился на Украине, однако продолжает заниматься музыкальным творчеством в России: за этот год исполнитель успел выпустить песню «Королева», а также планирует выйти на сцену в рамках концерта «Золотой хит» этим летом вместе с другими российскими исполнителями.

Украинский продюсер Юрий Бардаш, ранее работавший над созданием таких музыкальных групп, как Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы», назвал себя «носителем русской культуры» в одном из интервью, а также представил документальную картину «Звук моего региона», посвященную артистам Донбасса.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову в посягательстве на целостность страны.

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Анастасия Астахова
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