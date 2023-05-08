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14:19, 8 мая 2023Культура

Украина обвинила Машкова в посягательстве на целостность страны

СБУ предъявила обвинения актеру Владимиру Машкову по трем статьям уголовного кодекса

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову по трем статьям уголовного кодекса страны, о чем ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как заявляет СБУ, Машкова заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины, «оправдании вооруженной агрессии России» и «нарушении порядка въезда» на территорию страны из-за поездок актера в Крым и Донбасс.

«СБУ собрала доказательную базу на российского актера <…> Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу Кремля», — добавляется в сообщении. СБУ заявляет, что проводит «комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства».

В 2022 году Европейский союз включил в седьмой пакет санкций против России Владимира Машкова. Согласно публикации, он активно поддерживал российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступал в поддержку присоединения Крыма к России.

В марте Служба безопасности Украины предъявила обвинения блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Причиной решения стал репортаж Лебедева с Запорожской АЭС.

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Антон Похиляк
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