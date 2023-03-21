СБУ предъявила обвинения Артемию Лебедеву

СБУ заочно предъявила обвинения Артемию Лебедеву из-за репортажа с Запорожской АЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, причиной решения стал репортаж Лебедева с Запорожской АЭС.

«Документально подтверждена преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который незаконно проник на территорию Запорожской АЭС в июне 2022 года», — сочли в СБУ. По мнению представителей ведомства, Лебедев снял на АЭС заказной репортаж, который затем распространял в сети.

Обвинения по части 436-2 («Оправдание, признание в качестве законной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины были предъявлены Лебедеву заочно.

Лебедев побывал на Запорожской АЭС в июле 2022 года. «Тут прям суперкомбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом [президента Украины Владимира] Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет!» — прокомментировал дизайнер свой визит.

Зеленский ввел санкции против Лебедева в январе 2022 года. Они предусматривают блокировку активов и запрещают выведение капитала в течение пяти лет. Спустя год, в январе 2023 года, Лебедев снова попал в санкционный список Украины. Вскоре после этого его квартиру и офис в Киеве опечатали.