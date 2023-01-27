Артемий Лебедев заявил об опечатывании его квартиры и офиса в Киеве

Блогер Артемий Лебедев заявил, что его квартиру и офис опечатали в Киеве

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его квартира и офис в Киеве были опечатаны. Об этом он рассказал в обзоре новостей, доступном на авторском YouTube-канале.

«У меня в Киеве опечатали мою квартиру и офис моей студии. Тот самый офис, который уже работает 21 год в Киеве, который пережил всех президентов и переживет еще всех президентов», — сообщил блогер, добавив, что из принципа не закрывает офис в столице Украины.

Лебедев счел, что его квартира была опечатана, «можно сказать, законно», так как президент Украины Владимир Зеленский ранее внес его в санкционный список, запретив ему распоряжаться своими активами в стране в течение 10 лет. «А офис за каким *** опечатали, я так и не понял, потому что офис принадлежит не мне, записан не на меня и вообще никакого отношения ко мне не имеет, кроме того, что если вбить в "Яндекс.Карты" "Студия Артемия Лебедева Киев", то можно увидеть, по какому адресу она находится», — рассказал блогер. Он назвал такую меру в отношении своего офиса абсолютным беззаконием.

Зеленский ввел санкции против Лебедева и 118 других деятелей культуры в начале января. В список также попали режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский и Лариса Долина, футболист Анатолий Тимощук, телеведущие Леонид Якубович и Дмитрий Киселев, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян.

Лебедев, комментируя санкции, заявил, что горд попаданием в перечень. По его словам, ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, запрет на перемещение по стране, а также лишение государственных украинских наград.