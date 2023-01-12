Артемий Лебедев поиронизировал над включением в санкционный список Украины

Лебедев отреагировал на включение в санкционный список Украины словами «страшно горд»

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на введение против него и еще 118 деятелей культуры украинских санкций. В видеообзоре новостей, опубликованном на YouTube, дизайнер пошутил, что страшно горд включением в санкционный список.

По словам Лебедева, президент Украины Владимир Зеленский с помощью санкций сводит счеты со своими коллегами по цеху. «Я страшно горд, что я туда (санкционный список Украины — прим. «Ленты.ру») вхожу. Большое спасибо за внимание», — высказался он.

Дизайнер добавил, что санкции предусматривают блокировку активов на Украине, запрет на перемещение по стране, а также лишение государственных украинских наград. «Жаль, мне никто не успел на территории Украины выдать какую-нибудь медаль или орден. Но если бы были, то сейчас бы их обязательно отобрали», — поиронизировал Лебедев.

Зеленский ввел санкции против 119 деятелей культуры 7 января. Помимо Лебедева, в список также попали юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян, телеведущие Леонид Якубович и Жанна Бадоева, певцы Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дима Билан.