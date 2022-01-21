Зеленский ввел санкции против Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, эти санкции предусматривают блокировку активов и запрещают выведение капитала в течение пяти лет.

В 2015 году студия Лебедева разработала логотип Крыма. «Крым — оплот Черноморского флота и легендарный курорт, славящийся солнечной погодой, минеральными источниками, лечебными грязями и красивейшей архитектурой. Спустя год со дня вступления Крыма в состав России полуостров получил новый логотип и систему визуальной идентификации», — говорилось в сообщении студии.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.