Готовность Украины к компромиссам в переговорах с Россией оценили

Политолог Журавлев: Украина не пойдет на компромиссы с Россией

Украина может сделать вид, что готова к компромиссам в переговорах с Россией. Она может даже подписать ряд соглашений, но только с тем, чтобы потом отказаться от их выполнения. Такой шаг может быть необходим стране для того, чтобы выиграть время. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Украина не пойдет ни на какие компромиссы. Максимум — на демонстрацию готовности к ним, как это было в Минске и Стамбуле. Это не значит, что компромисс невозможен и не нужен. Но Украина стоит в позиции, когда требует выполнения собственных условий взамен на обещания», — считает Журавлев.

Он не исключил, что США будут давить на Киев, требуя согласиться с определенными территориальными приобретениями России взамен на вступление в НАТО. Политолог также допустил, что страна может пойти на это условие, но только на бумаге.

«Киев может согласиться с договоренностями, российские военные остановятся. После этого у Штатов появится время накопить новое оружие для передачи Украине, ведь выяснилось, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) выпускает не так уж много. Оружие банально заканчивается, а для того чтобы развернуть производство до объемов холодной войны, нужно время», — объяснил политолог.

Он заключил, что на данном этапе стороны могут рассчитывать только на заморозку конфликта.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл заявил, что среди членов НАТО растет беспокойство затягиванием украинского конфликта, поэтому сторонников мира между Россией и Украиной становится все больше. Он также рассказал о планах Запада прекратить конфликт невоенным способом.