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13:57, 21 августа 2023Мир

Аналитик рассказал о планах Запада разрешить конфликт на Украине невоенным путем

Военный аналитик Белл рассказал о невоенных путях решения конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Среди членов НАТО растет беспокойство затягиванием украинского конфликта, поэтому сторонников мира между Россией и Украиной становится все больше. О планах Запада прекратить боевые действия невоенными способами рассказал британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News.

По мнению Белла, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались неспособны обеспечить ожидаемый возврат территорий в ходе контрнаступления, поэтому Запад попадет в более сложную конфликтную ситуацию и вынужден рассматривать невоенные пути решения кризиса.

«Несмотря на публичную демонстрацию единства НАТО и Запада в поддержке Украины, за кулисами растет беспокойство по поводу того, как положить конец этому конфликту», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможном вступлении Украины в альянс в обмен на отказ от ряда территорий.

«Комментарий [Йенсена], вероятно, отразил растущую озабоченность западных лидеров тем, что, продолжая поддерживать Украину, они становятся соучастниками увековечения этого жестокого, но статичного конфликта», — резюмировал аналитик.

Ранее в НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе. Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предположил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО действительно может привести к окончанию военного конфликта.

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    Максим Габриелян
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