Названы крупнейшие поставщики оружия Украине

SCMP: США, Германия и Великобритания стали крупнейшими поставщиками оружия Киеву

Названы крупнейшие страны-поставщики оружия Украине, об этом сообщает South China Morning Post.

В материале сказано, что США стала крупнейшим донором оружия для Киеву, поскольку отправила технику на сумму 42,8 миллиарда евро. Следующей в списке стала Германия, которая потратила 7,5 миллиардов евро, а также Великобритания, выделившая 6,6 миллиардов евро.

При этом самыми «щедрыми» странами с точки зрения ВВП стали Эстония, Латвия и Литва.