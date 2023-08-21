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19:29, 21 августа 2023Мир

Названы крупнейшие поставщики оружия Украине

SCMP: США, Германия и Великобритания стали крупнейшими поставщиками оружия Киеву

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Названы крупнейшие страны-поставщики оружия Украине, об этом сообщает South China Morning Post.

В материале сказано, что США стала крупнейшим донором оружия для Киеву, поскольку отправила технику на сумму 42,8 миллиарда евро. Следующей в списке стала Германия, которая потратила 7,5 миллиардов евро, а также Великобритания, выделившая 6,6 миллиардов евро.

При этом самыми «щедрыми» странами с точки зрения ВВП стали Эстония, Латвия и Литва.

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    Анастасия Заикина
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