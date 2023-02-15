В Швеции пожаловались на ослабление армии из-за поставок техники Украине

Шведский депутат Хульквист: оборонный потенциал страны пострадал из-за поставок Украине

Военный потенциал Швеции страдает из-за поставок вооружений Украине, в частности, из-за отправки Киеву 50 шведских боевых машин пехоты CV90, заявил депутат Риксдага Петер Хульквист в своем обращении к главе Минобороны Швеции Полу Йонсону. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

«Военная поддержка Украине необходима и правильна. Но это также имеет последствия для Вооруженных сил [Швеции], с которыми необходимо разбираться. В дополнительном бюджете правительства на 2023 год подчеркивается, что военная техника, которая сейчас безвозмездно передана Украине, должна быть быстро заменена. Другими словами, это относится и к 50 боевым машинам CV90, которые сейчас должны быть доставлены на Украину», — говорится в обращении Хульквиста.

В связи с этим Хульквист спрашивает у Йонсона о том, какие меры намерен предпринять министр в связи со сложившейся ситуацией.

В постановлении Министерства обороны от 2020 года говорится, что и танк 122, и боевая машина 90 должны быть заменены постепенно и что этот процесс должен быть начат в период 2021–2025 годов. Что касается 50 [единиц] CV90, которые сейчас поставляются в Украину, то явно страдает военный потенциал Швеции Петер Хульквист депутат Риксдага

В своем письменном ответе Хульквисту министр обороны напомнил о трех «исторических» целях, которые стоят перед страной. По его словам, таковыми являются: поддержка Украины, интеграция Швеции в НАТО и проведение крупнейшего перевооружения национальной обороны с 1950-х годов. Именно поэтому, как отметил глава шведского оборонного ведомства, существует потребность в замене CV90, которая, по его словам, будет реализована при поддержке компетентных ведомств, а Украина же, в свою очередь, получит необходимую ей военную поддержку.

19 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о содержимом нового пакета военной помощи Стокгольма для Киева. По словам Кристерссона, пакет будет состоять из трех частей: артиллерийские системы Archer (точное количество установок названо не было, 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Общая стоимость пакета помощи составит около 420 миллионов долларов.