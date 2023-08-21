Уборщика российской филармонии задержали с агитлистовками РДК

В Санкт-Петербурге задержали уборщика филармонии с агитационными листовками РДК

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего молодого человека с листовками запрещенных в РФ террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, на трех обнаруженных листовках содержалась агитация вступить в РДК. Также в телефоне молодого человека нашли переписку с куратором, в которой говорилось о сборе денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Известно, что задержанный работает уборщиком в филармонии. Теперь ему грозит уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила двоих новосибирцев, собиравшихся вступить в ВСУ.