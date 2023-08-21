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04:29, 21 августа 2023Наука и техника

«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

«Роскосмос»: космический грузовик «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС. Об этом сообщил «Роскосмос».

Грузовик отделился от российского модуля станции «Звезда», в ближайшее время он войдет в атмосферу и сгорит. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

В госкорпорации добавили, что 23 августа к МКС отправится новый корабль «Прогресс МС-24». Он займет место отчалившего со станции грузовика.

Ранее стало известно, что в НАСА надеются на поддержку «Роскосмосом» продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года.

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    Марина Совина
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