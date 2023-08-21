Названы плюсы и минусы частого употребления красного мяса в пищу

Частое употребление красного мяса снабжает организм незаменимыми аминокислотами, витаминами и другими полезными веществами, но повышает риск возникновения инсультов и инфарктов, полагает врач-терапевт Саймон Теобальдс. Плюсы и минусы такой диеты он назвал изданию The Independent.

Врач отметил, что красное мясо является хорошим источником белка и обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для построения и восстановления тканей. Кроме того, по его словам, оно содержит гемовое железо, которое, в отличие от железа в растительной пище, легко усваивается организмом.

Красное мясо также является отличным источником витамина B12, питательного вещества, которое в основном содержится в продуктах животного происхождения. Витамин B12 нужен для работы нервной системы, синтеза ДНК и образования эритроцитов Саймон Теобальдс врач-терапевт

Теобальдс предупредил, что чрезмерное употребление мяса и отказ от овощей и фруктов чреваты серьезными последствиями. По его словам, при такой диете развивается дефицит питательных веществ, содержащихся в продуктах растительного происхождения — в первую очередь клетчатки, витамина С и калия.

Кроме того, по словам Теобальдса, плотоядная диета увеличивает риск развития инсультов и сердечных заболеваний. Это происходит из-за повышения уровня холестерина при частом употреблении жирного и жареного мяса, заключил терапевт.

Врач также отметил, что во многих странах скоту дают антибиотики, чтобы стимулировать рост животных или предотвратить болезни. Чрезмерное использование антибиотиков при производстве мяса, по его мнению, может способствовать появлению бактерий с устойчивостью к ним. Это, в свою очередь, может привести к возникновению новых инфекций, от которых не помогут существующие лекарства. При этом заразиться ими могут как мясоеды, так и вегетарианцы.

Ранее врач-диетолог Тиви Марутхаппу предложила есть красное мясо и рыбу для сияния и молодости кожи. По ее словам, полезные вещества в этих продуктах имеют решающее значение для поддержания здорового уровня увлажненности кожи.