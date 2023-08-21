Перевозившего мефедрон на каршеринге россиянина арестовали

В Подмосковье арестовали мужчину, перевозившего мефедрон на каршеринге

В Московской области арестовали 40-летнего жителя Псковской области, перевозившего на каршеринге два свертка мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские остановили машину около Зеленого шоссе и обнаружили в ней около 700 граммов наркотиков. Свертки были спрятаны за пассажирском сиденьем в полимерном пакете. Водитель рассказал, что получил предложение о подработке в одном из мессенджеров. За 150 тысяч рублей он должен был забрать запрещенное вещество из одного тайника и перевезти в другой на территории Ленинского городского округа.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина, варивший два года мефедрон в доме свекрови, получил 12 лет.