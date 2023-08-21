Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:40, 21 августа 2023Силовые структуры

Перевозившего мефедрон на каршеринге россиянина арестовали

В Подмосковье арестовали мужчину, перевозившего мефедрон на каршеринге

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Московской области арестовали 40-летнего жителя Псковской области, перевозившего на каршеринге два свертка мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские остановили машину около Зеленого шоссе и обнаружили в ней около 700 граммов наркотиков. Свертки были спрятаны за пассажирском сиденьем в полимерном пакете. Водитель рассказал, что получил предложение о подработке в одном из мессенджеров. За 150 тысяч рублей он должен был забрать запрещенное вещество из одного тайника и перевезти в другой на территории Ленинского городского округа.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина, варивший два года мефедрон в доме свекрови, получил 12 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом

    Крупный пожар на складе с краской в Подмосковье попал на видео

    В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

    В Москве спрогнозировали похолодание

    Пенсионерка из российского города лишилась жилья и денег из-за мошенников

    Названы долгосрочные риски поставленных на Украину кассетных боеприпасов

    Минпромторг отреагировал на сообщения о подорожании соды в России

    В России спрогнозировали подорожание эконом-такси

    Полиция задержала сорвавшего с российских подростков Z-нашивки мужчину

    Раскрыта роль никеля в развитии жизни на Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости