Варившего два года наркотики в доме свекрови россиянина осудили на 12 лет

В Петербурге мужчина, варивший два года мефедрон в доме свекрови, получил 12 лет

Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Александра Каржавина, варившего два года наркотики в доме свекрови, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Каржавина признали виновным по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотиков, совершенное в особо крупном размере») и части 2 статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков, совершенный в крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что фигурант не позднее 22 июля 2021 года купил в даркнете инструкцию по производству мефедрона, химические вещества и оборудование. Для обустройства лаборатории он сначала арендовал квартиру, где произвел первую партию наркотиков — ее объем установить не удалось. Спустя три месяца, 16 ноября, для лучшей конспирации он перевез производство в дом свекрови в Ленинградской области.

Там мужчина спустя год нарастил производство, приобретя дополнительное оборудование. При задержании было обнаружено более трех килограммов мефедрона. Также установлено, что фигурант покупал и хранил без цели сбыта психотропные вещества из даркнета. Свекровь о противоправных действиях зятя не знала.

Каржавин вину признал. Он заявил, что на производство наркотиков его толкнули кредиты, отсутствие работы и болезнь матери.