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19:17, 21 августа 2023Моя страна

Костромская доярка впервые вошла в число победителей профессионального конкурса

Костромская доярка заняла третье место в профессиональном конкурсе

Фото: Harry Donaи / Unsplash

Впервые в истории доярка из Костромской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса операторов машинного доения коров. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

28-й профессиональный конкурс прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие более 60 человек из 54 субъектов Российской Федерации. Состязание проводилось в четыре этапа.

В конкурсе определяли не только абсолютного чемпиона, но и лучших доярок в разных возрастных группах и с разным стажем работы, а также лучших дояров-мужчин. Конкурсант от Костромской области Людмила Боброва, оператор машинного доения из судиславского СПК «Расловское», заняла третье место среди операторов-ветеранов старше 45 лет. Она получила денежный приз в размере 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в селе Озерки Алтайского края 13 августа в рамках фестиваля «Кощеевы сказки» устроили забег избушек на курьих ножках. Праздник посвятили 80-летию с момента съемок советского фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу.

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    Алиса Удовик
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