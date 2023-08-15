В Алтайском крае провели забег избушек на курьих ножках

В селе Озерки Алтайского края 13 августа устроили забег избушек на курьих ножках

В селе Озерки Алтайского края в воскресенье, 13 августа, в рамках фестиваля «Кощеевы сказки» устроили забег избушек на курьих ножках. Опубликовавшее в Telegram кадры с места событий издание «Катунь 24» указывает, что праздник посвящен 80-летию с момента съемок советского фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу.

Празднование события сопровождалось целым рядом креативных конкурсов, среди которых был и забег избушек.

На записи с места событий видно, что во время соревнования наездников самой быстроходной избушки одной из избушек снесло крышу.

Журналисты издания отметили, что каждая из команд-участниц состязания представляла собственную версию Кощея Бессмертного, а также пыталась завоевать внимание зрителей вкусными угощениями.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 16 августа стартует фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В фестивале примут участие команды из 12 регионов России и команда из Белоруссии.