В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста»

В Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа пройдет фестиваль воздухоплавания

Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В фестивале примут участие команды из 12 регионов России и команда из Белоруссии. Пилоты поднимут в небо 17 аэростатов и совершат полеты над городом и областью.

Отмечается, что полеты можно будет увидеть ранним утром и в вечернее время перед закатом. Самым ярким событием в рамках фестиваля станет вечернее свечение аэростатов на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт».

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