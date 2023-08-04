В Татарстане прошел конкурс «Автоледи-2023»

Конкурс «Автоледи-2023» выиграла жительница Казани Елизавета Загидуллина

Жительница Казани Елизавета Загидуллина стала победительницей конкурса водительского мастерства. Имя лучшей автоледи Татарстана назвали в пресс-службе мэрии города.

Так, стало известно, что в финал «Автоледи-2023» прошли 45 девушек. Для участниц организовали три испытания.

«Сначала они сдали теоретический экзамен по правилам дорожного движения, затем продемонстрировали навыки управления легковым автомобилем при выполнении специальных упражнений на время», — говорится в сообщении.

После этого конкурсантки проявили себя на творческом этапе «Женский взгляд на безопасность дорожного движения».

Отмечается, что призерам конкурса вручили дипломы, кубки и подарки.

Ранее в августе сообщалось, что в Казани пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Мероприятие состоится 8 и 9 сентября. Уточняется, что площадками фестиваля станут парк «Черное Озеро», площадь Тысячелетия и улица Профсоюзная.

