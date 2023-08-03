В Татарстане пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение»

В Казани состоится международный музыкальный фестиваль «СоТворение»

В столице Татарстана, Казани, пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие состоится 8 и 9 сентября. Отмечается, что площадками фестиваля станут парк «Черное Озеро», площадь Тысячелетия и улица Профсоюзная. Гостей и жителей республики ждет живая музыка.

Более того, сообщается, что оргкомитет мероприятия возглавит руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров. Между тем сам фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Ранее в августе стало известно, что в Татарстане появится новый объект культурного наследия, «Меллятамакское селище XIII». Соответствующий проект приказа разработал Комитет республики по охране объектов культурного наследия,