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17:13, 3 августа 2023Моя страна

В Татарстане пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение»

В Казани состоится международный музыкальный фестиваль «СоТворение»

Фото: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

В столице Татарстана, Казани, пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие состоится 8 и 9 сентября. Отмечается, что площадками фестиваля станут парк «Черное Озеро», площадь Тысячелетия и улица Профсоюзная. Гостей и жителей республики ждет живая музыка.

Более того, сообщается, что оргкомитет мероприятия возглавит руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров. Между тем сам фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Ранее в августе стало известно, что в Татарстане появится новый объект культурного наследия, «Меллятамакское селище XIII». Соответствующий проект приказа разработал Комитет республики по охране объектов культурного наследия,

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    Фариза Бацазова
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