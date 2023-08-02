Новый объект культурного наследия появится в Татарстане

В Татарстане появится «Меллятамакское селище XIII»

В Татарстане появится новый объект культурного наследия, «Меллятамакское селище XIII». Соответствующий проект приказа разработал Комитет республики по охране объектов культурного наследия, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что на территории селища будет установлен особый режим использования земельных участков.

Поэтому проводить археологические, строительные, земляные и хозяйственные работы там можно будет только при условии сохранности объекта культурного наследия. Между тем проход для жителей региона туда перекрывать не будут.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Спортивная Казань» в парках и скверах столицы Татарстана весь август будут проходить бесплатные тренировки.

