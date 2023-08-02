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19:26, 2 августа 2023Моя страна

В парках и скверах Казани пройдут бесплатные тренировки

В парках и скверах пройдут бесплатные тренировки от проекта «Спортивная Казань»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В рамках проекта «Спортивная Казань» в парках и скверах столицы Татарстана весь август будут проходить бесплатные тренировки. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На них жители и гости Казани смогут позаниматься растяжкой и скорректировать осанку.

Отмечается, что присоединиться к тренировкам можно независимо от уровня физической подготовки.

Ранее в августе стало известно, что в столице Республики Татарстан пройдет форум «НейроКазань». Уточняется, что в мероприятии примут участие свыше 5 тысяч человек со всего мира.

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    Фариза Бацазова
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