В парках и скверах Казани пройдут бесплатные тренировки

В парках и скверах пройдут бесплатные тренировки от проекта «Спортивная Казань»

В рамках проекта «Спортивная Казань» в парках и скверах столицы Татарстана весь август будут проходить бесплатные тренировки. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На них жители и гости Казани смогут позаниматься растяжкой и скорректировать осанку.

Отмечается, что присоединиться к тренировкам можно независимо от уровня физической подготовки.

Ранее в августе стало известно, что в столице Республики Татарстан пройдет форум «НейроКазань». Уточняется, что в мероприятии примут участие свыше 5 тысяч человек со всего мира.