В Татарстане пройдет форум «НейроКазань»

Свыше 5 тысяч человек примут участие в форуме «НейроКазань» в Татарстане

В столице Республики Татарстан пройдет форум «НейроКазань». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что в мероприятии примут участие свыше 5 тысяч человек со всего мира. «Ученые, бизнесмены, инвесторы и практики в сфере искусственного интеллекта покажут, как нейросети помогают в городском развитии», — говорится в сообщении.

Форум пройдет в IT-парке им. Башира Рамеева 10 августа. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Ранее в августе стало известно, что в парке «Черное озеро» в Казани пройдет детский турнир по шахматам. Мероприятие состоится в субботу, 5 августа. Отмечается, что игра будет проходить в семь туров по швейцарской системе.

