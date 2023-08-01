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17:13, 1 августа 2023Моя страна

В Казани пройдет детский турнир по шахматам

В парке в Казани состоится детский турнир по шахматам

Фото: Anastassia Anufrieva / Unsplash

В парке «Черное озеро» в Казани пройдет детский турнир по шахматам. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мероприятие состоится в субботу, 5 августа. Отмечается, что игра будет проходить в семь туров по швейцарской системе.

«Сразиться в шахматном турнире могут дети 2014 года рождения и младше, для этого необходима предварительная регистрация», — говорится в сообщении.

Ранее в августе стало известно, что в Татарстане собрались потратить полмиллиарда рублей на строительство дорог к возводимым в Казани жилым комплексам «Яратам», «Свобода», «Savin House» и «Savin Family». Уточняется, что на упомянутые работы из бюджета готовы выделить порядка 529 миллионов рублей.

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    Фариза Бацазова
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