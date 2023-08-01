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15:48, 1 августа 2023Моя страна

В Казани потратят полмиллиарда рублей на строительство дорог к жилым комплексам

В Казани потратят полмиллиарда рублей на строительство дорог к жилым комплексам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Татарстане собрались потратить полмиллиарда рублей на строительство дорог к возводимым в Казани жилым комплексам «Яратам», «Свобода», «Savin House» и «Savin Family». Как уточняет KP.RU, на упомянутые работы из бюджета готовы выделить порядка 529 миллионов рублей.

Отмечается, что на упомянутые средства планируется сделать внутриквартальные проезды в Советском районе города — на улице Крылова и Бухарская, а также в Ново-Савиновском районе — на улице Козина.

По данным издания, подрядчик должен будет завершить все запланированные работы к 31 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился первый светофор с голосовым озвучиванием.

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    Варвара Кошечкина
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