В Нижнем Новгороде появился первый светофор с голосовым озвучиванием

В Нижнем Новгороде запустили первый светофор с голосовым озвучиванием

Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц появился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал, что светофорный объект установили на пересечении улиц Бекетова-Заярская. Он отметил, что по оживленному перекрестку переходят дорогу воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

По словам Шалабаева, в Нижнем Новгороде уже есть светофор, который подает пешеходам звуковой сигнал о том, что можно переходить дорогу. Однако новый объект помогает слабовидящим людям понять, по какой улице разрешен переход. Таким образом пешеходы с нарушением зрения смогут переходить дорогу без сопровождающих.

Подобные светофоры могут появиться и на других улицах. Для этого работу первого объекта проанализирует городской дептранспорта, а затем вместе с ГИБДД Нижнего Новгорода проработает возможность установки светофоров с голосовым озвучиванием.

Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске создали искусственное дерево, которое способно очищать воздух от смога. Конструкция выглядит как шестиметровый каркас с панелями.

